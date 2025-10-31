Come una catapulta Herbert Ballerina al Teatro Brancaccio

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo straordinario successo delle sue incursioni in TV, sui social, al cinema e in libreria, Herbert Ballerina debutta finalmente in teatro con il suo primo spettacolo, “Come una catapulta”, un volo iperbolico nella sua irresistibile e assurda comicità, in scena domenica 9 novembre al Teatro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

catapulta herbert ballerina teatroMontecatini, Herbert Ballerina debutta a teatro con ‘Come una catapulta’ - Montecatini Terme, 17 ottobre 2025 – Con il suo stile dimesso e irresistibilmente autoironico, Herbert Ballerina – al secolo Luigi Luciano – porta in scena un mosaico di assurdità ordinarie e quotidia ... Segnala msn.com

catapulta herbert ballerina teatroHerbert Ballerina porta il suo monologo comico “Come una catapulta” al Palariviera - Domenica 14 dicembre alle 17 lo spettacolo dell’attore molisano a San Benedetto del Tronto, tra ironia, nonsense e risate garantite ... Secondo lanuovariviera.it

catapulta herbert ballerina teatroHerbert Ballerina a San Benedetto col suo spettacolo - Herbert Ballerina porterà a San Benedetto il suo spettacolo teatrale “Come una catapulta”. Secondo lanuovariviera.it

