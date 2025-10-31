Come una catapulta Herbert Ballerina al Teatro Brancaccio
Dopo lo straordinario successo delle sue incursioni in TV, sui social, al cinema e in libreria, Herbert Ballerina debutta finalmente in teatro con il suo primo spettacolo, “Come una catapulta”, un volo iperbolico nella sua irresistibile e assurda comicità, in scena domenica 9 novembre al Teatro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Come una catapulta! direbbe Herbert Ballerina di fronte alle rimesse laterali di Michael Kayode, laterale destro del Brentford e della nazionale Under 21 italiana. Il classe 2004 ha conquistato il pubblico inglese grazie a lunghe gittate e prestazioni di spessore, - X Vai su X
È morto Franco Mari, alias "Rupert Sciamenna", a 78 anni. Celebre soprattutto per gli sketch con Maccio Capatonda e Herbert Ballerina. https://gametimers.it/morto-addio-a-franco-mari-in-arte-rupert-sciamenna-volto-iconico-degli-sketch-con-maccio-capato - facebook.com Vai su Facebook
Montecatini, Herbert Ballerina debutta a teatro con ‘Come una catapulta’ - Montecatini Terme, 17 ottobre 2025 – Con il suo stile dimesso e irresistibilmente autoironico, Herbert Ballerina – al secolo Luigi Luciano – porta in scena un mosaico di assurdità ordinarie e quotidia ... Segnala msn.com
Herbert Ballerina porta il suo monologo comico “Come una catapulta” al Palariviera - Domenica 14 dicembre alle 17 lo spettacolo dell’attore molisano a San Benedetto del Tronto, tra ironia, nonsense e risate garantite ... Secondo lanuovariviera.it
Herbert Ballerina a San Benedetto col suo spettacolo - Herbert Ballerina porterà a San Benedetto il suo spettacolo teatrale “Come una catapulta”. Secondo lanuovariviera.it