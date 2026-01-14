Helena Prestes sta cercando il padre | la richiesta di aiuto cosa succede

Helena Prestes è attualmente impegnata nella ricerca di suo padre, che si trova in Brasile. Mentre si trova in Italia in vacanza con Mattia Fumagalli, ha avviato una serie di tentativi per mettersi in contatto con lui. La situazione ha suscitato preoccupazione e interesse, poiché Helena cerca di capire come procedere e assicurarsi che il padre sia al sicuro.

Helena Prestes in queste ore è alla ricerca di suo padre, che si trova in Brasile. Dall’Italia, mentre si gode una bella vacanza con Mattia Fumagalli sulla neve, sta tentando di mettersi in contatto con il suo papà. Sebbene i rapporti tra loro non siano mai stati idilliaci, oggi la modella brasiliana ci tiene comunque a sapere che fine abbia fatto. Questo perché, a quanto pare, l’uomo si troverebbe in ospedale, sul suolo brasiliano. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo nel dettaglio. Helena Prestes cerca il padre, finito in ospedale, in Brasile: la richiesta di aiuto. L’ex concorrente del Grande Fratello è in apprensione per il padre. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena Prestes sta cercando il padre: la richiesta di aiuto, cosa succede Leggi anche: Helena Prestes in Brasile con l’ex Carlo? Cosa sta succedendo davvero Leggi anche: Helena Prestes, il grande passo con Javier: cosa dimostra la casa a Lecco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Helena Prestes, un 2026 al bacio con Javier Martinez: «Ho scoperto la paura di essere abbandonata, ma anche che basta una sola persona, un amore che non promette, ma resta»; “Non sei innamorata di Javier Martinez”: la risposta di Helena Prestes in diretta social; Helena Prestes: sfida ai fornelli con Javier a Celebrity Chef, in onda dal 12 gennaio; Helena Prestes, il grande passo con Javier: cosa dimostra la casa a Lecco. Helena Prestes e Javier Martinez: la sfida a Celebrity Chef in onda dopo il 19 gennaio - Gli Helevier non sono previsti nella lista degli ospiti delle puntate di questa settimana, quindi la loro sfida ai fornelli slitta alla fine del mese ... it.blastingnews.com

Grande Fratello, Helena Prestes e il suo 2025 con Javier: “Un amore che non promette, ma resta" - Dopo l'esperienza nella Casa e la fine del reality vinto da Jessica Morlacchi, Helena Prestes si racconta senza filtri: le ferite del passato, l'amore trovato e il desiderio di un 2026 più vero. msn.com

Helena Prestes, Deianira Marzano la difende dagli hater: 'Tentate di sabotarla, è grave' - L'esperta di gossip è stata dura con chi avrebbe causato la sospensione dell'account Instagram di un brand di Helena ... it.blastingnews.com

Durante una diretta su TikTok, Helena Prestes ha invitato i fan a non inviare più regali a lei e a Javier Martinez, suggerendo invece di destinare quelle risorse a donazioni per chi è davvero in difficoltà. #helenaprestes #helevier #JavierMartinez #fblifestyle facebook

