Hannoun Carfagna Nm | Bene governo Italia non è porto franco per amici terroristi
Il commento di Hannoun e Carfagna (Nm) evidenzia il sostegno dei Moderati al lavoro del governo, in particolare al ministro Piantedosi, sulla gestione della sicurezza nazionale. Ringraziamenti sono rivolti per l’impegno nel prevenire rischi legati a possibili minacce, sottolineando l’importanza di mantenere l’Italia fuori da qualsiasi porto franco per attività terroristiche. La posizione riflette l’attenzione alle misure di sicurezza e alla tutela della collettività.
“Noi Moderati esprime gratitudine al ministro Piantedosi per la serietà e il rigore con cui anche sul caso Hannoun ha lavorato per prevenire rischi significativi per la sicurezza nazionale. Gratitudine che estendiamo alle forze dell'ordine, alla magistratura e agli apparati di intelligence che con competenza, efficacia e inflessibilità portano avanti un'azione di prevenzione antiterrorismo esemplare per mettere l'Italia al riparo da tanti rischi”. Lo ha detto Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, intervenendo in Aula alla Camera sull'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sul caso Hannoun. 🔗 Leggi su Iltempo.it
