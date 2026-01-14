Hannoun Carfagna Nm | Bene governo Italia non è porto franco per amici terroristi

Il commento di Hannoun e Carfagna (Nm) evidenzia il sostegno dei Moderati al lavoro del governo, in particolare al ministro Piantedosi, sulla gestione della sicurezza nazionale. Ringraziamenti sono rivolti per l’impegno nel prevenire rischi legati a possibili minacce, sottolineando l’importanza di mantenere l’Italia fuori da qualsiasi porto franco per attività terroristiche. La posizione riflette l’attenzione alle misure di sicurezza e alla tutela della collettività.

