4 novembre | Carfagna Nm ' grati a Forze Armate per impegno a garanzia sicurezza e pace'
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Oggi celebriamo l'Unità Nazionale, ricordando con profonda riconoscenza quanti hanno combattuto per lasciare alle future generazioni un'Italia unita, libera e democratica. Ma oggi rendiamo anche onore alle donne e agli uomini delle nostre Forze Armate, cui siamo e saremo sempre grati per il loro impegno in Italia e nelle missioni internazionali: al servizio di pace, libertà e sicurezza, con un coraggio, un senso del dovere e una professionalità che sono esempio per tutti noi”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
