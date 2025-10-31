Elezioni regionali 2025 Sindaco ' scarica' Zannini | Non siamo in debito con nessuno E spinge i suoi 2 concittadini
Il sindaco di Parete, Gino Pellegrino, rompe il silenzio e, senza mai citarlo direttamente, prende le distanze dal consigliere regionale Giovanni Zannini, suo storico riferimento politico, con cui ha condiviso per anni percorsi istituzionali e strategie territoriali. Una presa di posizione netta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
ELEZIONI REGIONALI Puglia Popolare annuncia il sostegno al candidato leghista - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Regionali, l’attribuzione dei seggi resta incerta. Proclamati gli eletti di Reggio, ma non c’è Falcomatà | FOTO e INTERVISTE - A tre settimane dall’esito delle elezioni regionali, al Tribunale di Reggio Calabria (al Cedir), sono stati proclamati gli eletti nella circoscrizione Sud con il quoziente intero (Crinò, Cirillo, Cala ... Lo riporta strettoweb.com
Il primo giorno di voto in Toscana per le regionali domenica 12 ottobre 2025 - Le elezioni regionali in Toscana: al voto 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale ... Si legge su fanpage.it
Regionali Calabria, proclamati i consiglieri eletti nella circoscrizione sud - Proclamati i primi cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione sud alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. quotidianodelsud.it scrive