Groenlandia oggi Vance incontra a Washington ministri Nuuk e Copenaghen – La diretta

Oggi a Washington, il vicepresidente JD Vance incontrerà i ministri degli Esteri di Groenlandia e Danimarca, Vivian Motzfeldt e Lars Løkke Rasmussen. La riunione si concentrerà sulla situazione politica e strategica della Groenlandia, territorio semiautonomo della Danimarca e alleato degli Stati Uniti nella NATO. L'incontro rappresenta un momento importante di dialogo tra le parti su tematiche di interesse comune e sicurezza regionale.

Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance incontrerà a Washington il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt per discutere della Groenlandia, che è un territorio semiautonomo della Danimarca, alleata degli Stati Uniti nella Nato. Dopo l'incontro alla Casa Bianca, Løkke Rasmussen e Motzfeldt, insieme all'ambasciatore danese negli Stati Uniti, incontreranno i senatori dell'Arctic Caucus del Congresso americano. Il senatore Angus King, indipendente del Maine, ospiterà l'incontro. Una delegazione bipartisan di deputati si recherà inoltre a Copenaghen alla fine della settimana per incontrare funzionari danesi e groenlandesi.

