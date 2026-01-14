La Danimarca ha annunciato l’intenzione di rafforzare la propria presenza militare in Groenlandia, in risposta alle recenti critiche degli Stati Uniti riguardo agli investimenti nella difesa del territorio. La decisione, comunicata dal ministro della Difesa Troels Lund Poulsen, mira a garantire maggiore sicurezza e stabilità nella regione, rafforzando le capacità militari danesi in Groenlandia.

La Danimarca "rafforzerà" la sua presenza militare in Groenlandia dopo le critiche degli Stati Uniti sui suoi investimenti nella difesa nel territorio: lo ha dichiarato il ministro della Difesa del paese, Troels Lund Poulsen, come riportato dal Guardian. "Continueremo a rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia, ma ci concentreremo anche maggiormente all'interno della Nato su più esercitazioni e una maggiore presenza della Nato nell'Artico", ha aggiunto. Dopodiché ha sottolineato che la Danimarca "ha in corso un dialogo con la Nato" per potenziare le attività nell'Artico e che "mantiene un dialogo continuo con i suoi alleati su nuove e maggiori attività nel 2026". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Groenlandia, la Danimarca risponde a Trump: "Rafforzeremo la presenza militare"

Leggi anche: Groenlandia, l’annuncio della Danimarca: “Rafforzeremo la presenza militare sull’isola”

Leggi anche: Groenlandia, la Danimarca rafforza la presenza militare: l’Ue difende, Trump cerca intesa senza Copenaghen

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I paesi europei hanno preso posizione contro Trump sulla Groenlandia; Groenlandia, Trump «non esclude l'uso dell'esercito». L'Europa: «Giù le mani». Ma Rubio: «Gli Usa vogliono comprare l'isola»; Il premier della Groenlandia: Scegliamo la Danimarca. Trump: Non so chi sia, un problema per lui - Trump: Non so chi sia il premier della Groenlandia, peggio per lui; Media: «Trump valuta pagamenti agli abitanti della Groenlandia». Vance agli europei: «Prendetelo sul serio».

La Groenlandia preferisce la Danimarca agli Stati Uniti, se proprio deve scegliere ora - L'ha detto il primo ministro poco prima di un atteso incontro con il governo statunitense, dopo mesi di ingerenze di Trump ... ilpost.it