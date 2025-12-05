Usa amministrazione Trump si svincola dalla Nato | L' Europa prenda il controllo dell' Alleanza Atlantica entro il 2027
Il messaggio sarebbe stato comunicato nel corso di una riunione svoltasi questa settimana a Washington tra il personale del Pentagono responsabile della politica Nato e diverse delegazioni europee Gli Stati Uniti vorrebbero che l’Europa assumesse entro il 2027 la gestione della maggior parte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
