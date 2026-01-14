Goretzka al Napoli? Si può chiudere solo in estate ecco perché

Il Napoli si prepara per il mercato estivo, valutando possibili acquisti, tra cui Leon Goretzka. La possibilità di portarlo a parametro zero dipende dalla sua situazione contrattuale con il Bayern Monaco, che si risolverà solo in estate. Per questo motivo, l’interesse del club partenopeo si concretizzerà nella prossima sessione di mercato, quando Goretzka sarà libero di scegliere una nuova squadra senza costi di cartellino.

