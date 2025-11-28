Non solo Mainoo | Manna tratta il pupillo di Deschamps si può chiudere
Il DS Manna è pronto a regalare rinforzi a centrocampo a mister Conte: Kobbie Mainoo avrebbe già dato il via libera al trasferimento in azzurro, mentre per Soungoutou Magassa il West Ham ha aperto alla cessione. Due innesti giovani e di qualità per ridare ossigeno al reparto, falcidiato dagli infortuni. Mainoo vuole il Napoli: il punto sulla trattativa. Secondo quanto filtra da Il Mattino, Mainoo avrebbe accolto con entusiasmo l’ipotesi Napoli, e sarebbe disponibile anche a un arrivo in prestito. I contatti tra i club sono già molto avanzati: l’obiettivo è chiudere tutto nei primi giorni di gennaio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Kobbie Mainoo ha già detto di sì al Napoli, ma Giovanni Manna potrebbe chiudere anche un'altra operazione - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli cerca rinforzi per il centrocampo a gennaio Due nomi in cima al taccuino del d.s. Giovanni Manna: Kobbie Mainoo del Manchester United e Johan Manzambi del Friburgo: entrambi classe 2005 e centrocampisti totali, seppur le loro statistiche dicano Vai su X
Mainoo ha già detto "sì" al Napoli, fissato il prezzo. Manna tratta col Manchester - L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il mercato in entrata della società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Come scrive msn.com
Napoli, Mainoo nel mirino: Manna torna a sondare dallo United - Il Napoli torna a sondare il mercato invernale alla ricerca di un centrocampista capace di dare qualità e freschezza alla mediana ... Riporta gonfialarete.com
Manna accelera, Atta è il nome che mette d'accordo tutti. Mainoo e Pellegrini in lista - Il Napoli ha attivato i suoi uomini mercato, con Giovanni Manna in sella, per trovare i rinforzi giusti per la prossima sessione di gennaio. Si legge su msn.com