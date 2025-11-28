Non solo Mainoo | Manna tratta il pupillo di Deschamps si può chiudere

Il DS Manna è pronto a regalare rinforzi a centrocampo a mister Conte: Kobbie Mainoo avrebbe già dato il via libera al trasferimento in azzurro, mentre per Soungoutou Magassa il West Ham ha aperto alla cessione. Due innesti giovani e di qualità per ridare ossigeno al reparto, falcidiato dagli infortuni. Mainoo vuole il Napoli: il punto sulla trattativa. Secondo quanto filtra da Il Mattino, Mainoo avrebbe accolto con entusiasmo l’ipotesi Napoli, e sarebbe disponibile anche a un arrivo in prestito. I contatti tra i club sono già molto avanzati: l’obiettivo è chiudere tutto nei primi giorni di gennaio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

