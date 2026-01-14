Gli Stati Uniti hanno comunicato a alcuni membri del personale di lasciare la base aerea di Al Udeid in Qatar entro mercoledì sera. Questa decisione si inserisce in un contesto di riorganizzazione e gestione delle risorse militari statunitensi nella regione. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alle motivazioni di questa scelta.

Gli Stati Uniti hanno avvisato alcuni membri del personale di lasciare la base aerea Al Udeid dell’esercito americano in Qatar entro mercoledì sera. Lo riporta Reuters. Al Udeid è la più grande base statunitense in Medio Oriente, e ospita circa 10 mila truppe. «È un cambiamento di postura e non un’evacuazione ordinata», ha sottolineato uno dei diplomatici sentiti da Reuters. A giugno dell’anno scorso, circa una settimana prima che gli Stati Uniti lanciassero attacchi aerei sui siti nucleari dell’Iran, alcuni membri del personale e delle famiglie erano stati trasferite dalle basi statunitensi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Alcuni membri del personale Usa invitati a lasciare la base in Qatar

Leggi anche: Movimenti Usa intorno all'Iran: "Spostati i soldati dalla base in Qatar"

Leggi anche: La conduttrice e concorrente del dancing show ha rivelato che alcuni membri del cast non credano al suo infortunio. E spuntano dei sospettati...

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Salt Typhoon, violata la posta elettronica di alcuni membri del Congresso Usa; Hacker cinesi violano le email del Congresso Usa; Alcuni membri dei “Colectivos Chavistas”, i gruppi paramilitari filogovernativi che esercitano il controllo territoriale in alcune zone della capitale venezuelana, sono stati visti aggirarsi nel centro di Caracas. Lo riferiscono diversi media Usa. Il gruppo è stato avvi; Groenlandia, cresce la tensione tra Usa e Danimarca: diversi Paesi UE si schierano con Copenaghen.

Trump: 'Medio Oriente a rischio, trasferito il personale Usa' - Il personale statunitense è stato trasferito da alcuni Paesi del Medio Oriente perché la regione "potrebbe essere un posto pericoloso": lo ha detto Donald Trump ai giornalisti prima di assistere al ... ansa.it

Usa evacuano il personale delle ambasciate in Medio Oriente. Israele pronto ad attaccare l’Iran: Teheran avvia esercitazioni - Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato al personale non essenziale e alle famiglie di lasciare le ambasciate Usa in Bahrain e in Kuwait, nell’ambito dell’allarme per potenziali disordini che ... ilfattoquotidiano.it

Covid: Usa, ospedali si preparano a carenza personale dopo obbligo vaccino - Alcuni ospedali e case di cura negli Stati Uniti si stanno preparando a operare senza un terzo del loro personale all'inizio del prossimo anno, se tali lavoratori non rispetteranno ... milanofinanza.it

Alcuni membri della squadra hanno confermato al media olandese Wielerflits la presenza del corridore danese alla prossima corsa rosa Per Jonas si tratterebbe del debutto assoluto al Giro d'Italia, l'unico grande giro ancora mancante nella sua bache x.com

Alcuni membri dei Foo Fighters, Minutemen insieme a diversi artisti della scena americana, hanno realizzato un singolo benefico a seguito degli incendi che hanno colpito Los Angeles nel gennaio 2025 facebook