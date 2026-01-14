I primi dieci giorni di saldi nel centro storico hanno mostrato segnali positivi per i commercianti, con un aumento della presenza dei clienti nei negozi. Questo andamento è stato accolto con fiducia, considerando anche una diminuzione dell'interesse verso gli acquisti online. I segnali incoraggiano a proseguire con ottimismo e a mantenere un atteggiamento positivo nei confronti delle vendite di stagione.

I primi dieci giorni di saldi fanno tracciare un primo bilancio tutto sommato positivo ai commercianti del centro storico cittadino, soddisfatti anche dal fatto che hanno notato un ’ritorno’ dei clienti nei negozi che viene interpetato come un minore interesse agli acquisti on line. Se i saldi possono servire anche a questo, ben vengano. "Sono partiti abbastanza bene – dice Adriano Meacci, del negozio North Sails –. I questo momento il capo più ricercato è il giacchetto invernale, molto caldo e in sconto. Siamo partiti con percentuali alte e siamo in linea con gli altri anni. Non ci possiamo lamentare e c’è un bel giro di persone in questo periodo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli affari in Corso: "Saldi? Buona risposta. Restiamo fiduciosi"

