Giuli batte un colpo | Se non mi ostacolano bonifico il perverso sistema tax credit
Il ministro Giuli ha annunciato l’intenzione di intervenire sulla normativa dei tax credit, dopo il caso Corona e altre criticità, per contrastare pratiche di distribuzione automatica di sussidi. Con un approccio più rigoroso, mira a introdurre una legge che favorisca una distribuzione più equa e trasparente delle risorse pubbliche, riducendo gli automatismi e promuovendo una gestione più responsabile degli strumenti di sostegno economico.
Dopo il caso Corona, il ministro alla «Verità» assicura una legge contro gli automatismi che da anni garantiscono sussidi a pioggia.. Per la sua serie animata, il vignettista di sinistra è passato all’incasso al Mic. Come anche le grandi produzioni per Netflix e Sky.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Tax credit cinema, un punto a Iervolino contro lady Bacardi. Ma non smuove Alessandro Giuli sulla revoca di 66 milioni
Leggi anche: La docuserie di Corona su Netflix pagata dal Mic di Giuli: 793.000 euro di tax credit
