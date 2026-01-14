Giuli batte un colpo | Se non mi ostacolano bonifico il perverso sistema tax credit

Il ministro Giuli ha annunciato l’intenzione di intervenire sulla normativa dei tax credit, dopo il caso Corona e altre criticità, per contrastare pratiche di distribuzione automatica di sussidi. Con un approccio più rigoroso, mira a introdurre una legge che favorisca una distribuzione più equa e trasparente delle risorse pubbliche, riducendo gli automatismi e promuovendo una gestione più responsabile degli strumenti di sostegno economico.

Dopo il caso Corona, il ministro alla «Verità» assicura una legge contro gli automatismi che da anni garantiscono sussidi a pioggia.. Per la sua serie animata, il vignettista di sinistra è passato all’incasso al Mic. Come anche le grandi produzioni per Netflix e Sky.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

