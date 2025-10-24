Tax credit cinema un punto a Iervolino contro lady Bacardi Ma non smuove Alessandro Giuli sulla revoca di 66 milioni

La seconda sezione civile della Corte di Appello di Roma ha respinto il ricorso intentato da David Peretti, manager di fiducia di lady Monika Bacardi, contro la sua revoca da liquidatore della Sipario Movies decisa nella primavera scorsa dal tribunale della capitale. Sipario Movies è la società di produzione cinematografica per molti anni condotta in pieno accordo da Andrea Iervolino con lady Bacardi, vedova del signore del rum, fino alla clamorosa rottura fra soci avvenuta nel 2024, provocando una serie di cause contrapposte. In questa sorta di guerra dei Roses fra ex soci Iervolino, dunque, segna un punto a suo favore, anche se poco utile a risolvere il problema principale di quella società: la revoca (con richiesta di restituzione) di 66 milioni di euro di tax credit già ottenuto per produzioni film da parte del ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Open.online

