Giornata della Memoria | in Provincia la presentazione del progetto sugli Internati militari piacentini
Il prossimo 21 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l’Istituto di storia contemporanea di Piacenza presenterà nella Sala del Consiglio della Provincia un progetto dedicato agli Internati militari piacentini. L’evento, in programma dalle 10,30 alle 12, offre un’occasione per approfondire la storia delle deportazioni e onorare le vittime dell’Olocausto attraverso un nuovo portale web e percorsi di ricerca dedicati.
Mercoledì 21 gennaio dalle ore 10,30 alle 12 nella Sala del Consiglio della Provincia di Piacenza, in vista della Giornata Mondiale di Commemorazione in memoria delle Vittime dell’Olocausto, l'Istituto di storia contemporanea (Isrec) di Piacenza presenterà "Portale web e percorsi di deportazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
