C’è chi disse no La resistenza degli Internati militari italiani il documentario sugli IMI in onda su Rai Storia

Il 7 novembre alle 21.30 un viaggio nella storia dimenticata dei 650.000 soldati del regno d’Italia che, dopo l’8 settembre 1943, preferirono la prigionia nei lager del Reich piuttosto che piegarsi al nazifascismo. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - C’è chi disse no. La resistenza degli Internati militari italiani, il documentario sugli IMI in onda su Rai Storia

