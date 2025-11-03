C’è chi disse no La resistenza degli Internati militari italiani il documentario sugli IMI in onda su Rai Storia
Il 7 novembre alle 21.30 un viaggio nella storia dimenticata dei 650.000 soldati del regno d’Italia che, dopo l’8 settembre 1943, preferirono la prigionia nei lager del Reich piuttosto che piegarsi al nazifascismo. 🔗 Leggi su Wired.it
ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA "C'È CHI DISSE NO. LA RESISTENZA DEGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI" (Marialuisa Miraglia; 2025; 56') In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate Martedì 4 novembre 2025 – ore 17:3