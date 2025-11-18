Gaza via libera dall' Onu al piano di Trump | sì dall' Autorità Nazionale Palestinese no di Hamas
Tredici voti a favore e due astensioni, quelle di Russia e Cina, che non hanno posto comunque il veto: è stata approvata così dal Consiglio di sicurezza dell'Onu la risoluzione del cosiddetto "piano di pace" voluto dal presidente americano Donald Trump per la Striscia di Gaza. La proposta prevede il dispiegamento di una forza internazionale nella regione palestinese. Per giorni, gli Stati Uniti hanno messo in guardia dal rischio che, in caso di mancato via libera del provvedimento da parte dell'Onu, nella regione palestinese sarebbe ripreso il conflitto con nuova intensità. Se l'Autorità nazionale palestinese ha sostenuto la risoluzione, Hamas l'ha denunciata, deplorando un testo che "non risponde alle esigenze e ai diritti politici e umani" dei palestinesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
