Gaza nasce un governo tecnico palestinese | ecco chi ne farà parte

Il 14 gennaio, è stato annunciato a Gaza la formazione di un nuovo governo tecnico palestinese, con l’obiettivo di favorire stabilità, responsabilità e ricostruzione. La lista dei membri del comitato tecnico, pubblicata dall’attivista Samer Sinijlawi, rappresenta un passo importante in questa direzione, segnando un cambiamento rispetto ai governi di fazioni precedenti e puntando a un nuovo percorso per la regione.

Roma, 14 gen. (askanews) – L’attivista politico palestinese Samer Sinijlawi ha pubblicato su X la lista dei membri del comitato tecnico palestinese per la Striscia di Gaza che dovrebbe essere annunciato formalmente oggi, sottolineando che il suo insediamento segnerà “l’inizio di una nuova fase di governo per Gaza, caratterizzata da competenza, responsabilità e ricostruzione, piuttosto che da un governo di fazioni”. “Questo gabinetto è composto da professionisti indipendenti di Gaza che non appartengono né all’Autorità Nazionale Palestinese né ad Hamas – ha rimarcato Sinijlawi – si tratta di persone radicate nella società, nell’economia e nelle istituzioni di Gaza, molte dei quali hanno vissuto la guerra, ne hanno sopportato le conseguenze e sono rimaste impegnate con le loro comunità durante i mesi più difficili”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

