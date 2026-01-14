Gabinàt e Olimpiadi la tradizione sposa il futuro

Il Gabinàt di Sondalo ha accolto con successo l’evento dedicato alle Olimpiadi, un’occasione in cui tradizione e innovazione si sono incontrate. Il sold out dello spettacolo “olimpico” testimonia l’interesse della comunità verso iniziative che valorizzano il patrimonio locale, con un occhio rivolto al futuro. Un momento di condivisione che rafforza il rapporto tra passato e nuove sfide sportive e culturali.

Gran successo a Sondalo per il Gabinàt Sondalin e lo spettacolo "olimpico" che hanno fatto il sold out. Si è concluso con grande entusiasmo il ricco programma delle festività di Sondalo, promosso dalle associazioni del territorio, culminato nella tradizionale e amatissima festa del Gabinàt, uno dei momenti più sentiti della tradizione locale. Protagonisti indiscussi sono stati i più piccoli: circa 150 bambini hanno partecipato con entusiasmo alla Caccia al dono, un percorso diffuso che ha animato la Biblioteca, il Cag Sondalo e l’Oratorio, per poi concludersi alla Cittadella dello sport con la merenda e l’attesissimo arrivo della Befana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gabinàt e Olimpiadi, la tradizione sposa il futuro Leggi anche: “Si sposa”. La cantante sfoggia l’anello: al suo fianco il futuro marito famoso Leggi anche: Studio Zeta, la tradizione che ispira il futuro della moda Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Morte sul lavoro per un vigilante impiegato nella sorveglianza di un cantiere delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.