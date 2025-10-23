studio zeta la tradizione che ispira il futuro della moda

Nel mondo della moda ci sono realtà che non sono conosciute da tutti ma che esercitano un valore altissimo e strategico per i brand, grazie al loro lavoro atto a costruire e sviluppare l’espansione di un marchio, il marketing e il commerciale, una di queste realtà è lo showroom: uno spazio fisico o virtuale dove un brand può presentare in anteprima le proprie collezioni a un pubblico selezionato che a differenza di un negozio che vende direttamente al cliente finale è un punto di incontro tra il marchio e i suoi partner commerciali, si rivolge a Buyer e responsabili acquisti che accorrono a visionare i capi e fare eventualmente gli ordini per la stagione successiva per conto di boutique, multibrand o Department Store importanti, ma anche giornalisti e influencer hanno la possibilità di entrare in questi spazi per conoscere le nuove tendenze e ricevere i look book, oppure per selezionare i capi d’abbigliamento o accessori da fotografare e indossare per servizi e articoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

