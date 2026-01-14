Frattesi Galatasaray in frenata | Premier alla finestra

Davide Frattesi, dopo aver suscitato interesse, vede raffreddarsi la pista che lo vedeva protagonista con il Galatasaray. Sebbene l'interesse persista, nelle ultime ore non ci sono state accelerate nelle trattative. La situazione rimane aperta, ma senza segnali di immediata definizione, lasciando in sospeso il possibile trasferimento.

Il nome di Davide Frattesi continua a circolare, ma lo scenario cambia. La pista Galatasaray si raffredda: l’interesse resta, ma senza accelerazioni nelle ultime ore. Intanto cresce l’attenzione dall’Inghilterra. Dopo il Nottingham Forest, anche il Bournemouth ha chiesto informazioni all’ Inter sul centrocampista nerazzurro. Segnali concreti di un monitoraggio attivo dalla Premier League. A Milano si prende nota. Frattesi resta nella lista dei nomi caldi, ma senza forzature: le valutazioni proseguono, con l’Inter pronta ad ascoltare solo proposte in linea con le proprie condizioni. L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Frattesi, Galatasaray in frenata: Premier alla finestra Leggi anche: Inter, niente Galatasaray per Frattesi: va in Premier League Leggi anche: Rrahmani, frenata sul rinnovo: Be?ikta? e Fenerbahçe alla finestra Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Galatasaray-Frattesi, trattativa in frenata. Romano fa il punto e aggiunge: C'è anche la Juve, ma con un nodo importante; Galatasaray-Frattesi, trattativa in frenata. Romano fa il punto e aggiunge: C'è anche la Juve, ma.... Galatasaray-Frattesi, trattativa in frenata. Romano fa il punto e aggiunge: "C'è anche la Juve, ma con un nodo importante" - Torna al centro dell'attenzione il nome di Davide Frattesi, sul quale Fabrizio Romano fa il punto della situazione. msn.com

