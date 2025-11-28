Rrahmani frenata sul rinnovo | Be?ikta? e Fenerbahçe alla finestra

Forzazzurri.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Amir Rrahmani torna a circolare con insistenza sui taccuini dei club turchi. Corriere . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

rrahmani frenata sul rinnovo beikta e fenerbah231e alla finestra

© Forzazzurri.net - Rrahmani, frenata sul rinnovo: Be?ikta? e Fenerbahçe alla finestra

Argomenti simili trattati di recente

rrahmani frenata rinnovo beiktaRrahmani, frenata sul rinnovo: Beşiktaş e Fenerbahçe alla finestra - Rrahmani, frenata sul rinnovo: Beşiktaş e Fenerbahçe alla finestra Il nome di Amir Rrahmani torna a circolare con insistenza sui taccuini dei club turchi. Come scrive forzazzurri.net

rrahmani frenata rinnovo beiktaRrahmani rallenta sul rinnovo. Due club turchi preparano la "trappola" - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il giocatore kosovaro avrebbe rallentato la sua trattativa di rinnovo con il Napoli. Si legge su msn.com

Rrahmani, fatto il rinnovo fino al 2028 - Non può ancora annunciare quando ritornerà in campo, perché la lesione al bicipite femorale non è ancora guarita. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Rrahmani Frenata Rinnovo Beikta