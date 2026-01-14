Forate le lastre tutelate di Piazza Cavalli per la posa di un totem sbagliato e subito rimosso
Recentemente, le lastre protettive di Piazza Cavalli sono state violate durante l’installazione di un totem, poi prontamente rimosso. La vicenda evidenzia come anche interventi apparentemente semplici possano essere compromessi da una gestione comunale che, in alcune occasioni, mostra mancanze di attenzione e capacità di coordinamento, mettendo a rischio proposte e iniziative delle associazioni di categoria di Piacenza.
«L'ottima proposta delle Associazioni di categoria economiche di Piacenza è stata disastrosamente rovinata da un'Amministrazione comunale disattenta e incapace anche nelle piccole cose». Lo sostiene Jonathan Papamarenghi del Gruppo Consiliare Civico di centrodestra.
