La Befana è salva il cantiere nel cuore di piazza Navona verrà rimosso
I mercatini di Natale di Roma sono salvi. Giovedì 27 novembre i cantieri posizionati fuori dalla Chiesa di Sant’Agnese in Agone verranno rimossi e torneranno al centro di piazza Navona dopo l’Epifania. Una buona notizia per i romani ma, soprattutto, per chi è titolare di un posteggio commerciale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Biscotti befanini come li chiamiamo a Lucca, non solo a befana da noi si mangiano tutto l'anno. La ricetta scritta qui https://blog.giallozafferano.it/incucinaconalex/biscotti-della-befana-o-befanini/ - facebook.com Vai su Facebook
Foiano, torna la Befana dei Cantieri - Torna a Foiano della Chiana l’appuntamento con "Befane nei Cantieri". Da lanazione.it
Un cantiere nella calza della Befana. A gennaio partono i lavori sulla piazza. Entro aprile la nuova Torre di Berta - Per le festività, subito il via ai lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra di piazza Torre di Berta a Sansepolcro. Come scrive lanazione.it