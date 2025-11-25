La Befana è salva il cantiere nel cuore di piazza Navona verrà rimosso

Romatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I mercatini di Natale di Roma sono salvi. Giovedì 27 novembre i cantieri posizionati fuori dalla Chiesa di Sant’Agnese in Agone verranno rimossi e torneranno al centro di piazza Navona dopo l’Epifania. Una buona notizia per i romani ma, soprattutto, per chi è titolare di un posteggio commerciale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

