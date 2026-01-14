Federica Torzullo ricerche nel lago di Bracciano con motovedetta e sub dei carabinieri

Le ricerche di Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, continuano nel lago di Bracciano. Le operazioni sono condotte con motovedette e sub dei carabinieri, nel tentativo di trovare eventuali tracce della donna scomparsa dall’8 gennaio. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, impegnate nelle attività di ricerca e ricostruzione dei fatti.

Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, 41enne di Anguillara Sabazia (Roma) scomparsa dall’8 gennaio. Le operazioni stamattina si stanno concentrando sul lago di Bracciano. I carabinieri con una motovedetta e i subacquei hanno avviato un’attività di ispezione dei fondali del lago, nei pressi del molo di Anguillara. La donna era stata vista per l’ultima volta nella sua abitazione e, a seguito della sparizione, la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, iscrivendo nel registro degli indagati il marito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

