federica torzullo i rilievi del ris nel giardino della villetta dove viveva con il marito

Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio, è al centro delle indagini condotte dagli investigatori. Dopo le ispezioni sui fondali del lago di Bracciano, i rilievi si sono concentrati nel giardino della villetta dove viveva con il marito, indagato per omicidio. Le analisi del Ris mirano a raccogliere elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa della donna di 41 anni, in un’indagine ancora in corso.

Dopo le ricerche sul lago di Bracciano, dove i sommozzatori dei carabinieri hanno ispezionato i fondali dal lago di Anguillara Sabazia, le attenzioni degli investigatori si sono concentrate nel giardino della villetta dove viveva con il marito, indagato per omicidio, Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa dall’8 gennaio senza lasciare traccia. La denuncia è stata presentata dal marito il giorno dopo. L’abitazione dei due coniugi è stata sequestrata, come anche il cellulare del marito e l’autovettura. Nel pomeriggio i carabinieri hanno scavato introno alla legnaia che si trova nel retro del giardino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

