I Carabinieri stanno conducendo rilievi, tra cui l’utilizzo di un drone, su un impianto di smaltimento rifiuti edili nelle campagne di Anguillara Sabazia, in località Spanora. L’operazione è finalizzata alle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta cinque giorni fa. Le attività mirano a raccogliere elementi utili per approfondire le circostanze della sua desaparizione.

(LaPresse) Sono in corso rilievi, anche con l’utilizzo di un drone, da parte dei Carabinieri su un impianto di smaltimento di rifiuti edili nelle campagne di Anguillara Sabazia, in località Spanora, per le ricerche di Federica Torzullo, 41enne scomparsa cinque giorni fa. Il marito indagato per omicidio è titolare di un’impresa edile e utilizzava il sito per smaltire i rifiuti delle costruzioni e demolizioni. L’Arma smentisce la notizia del sequestro dell’impianto, che era circolata nel pomeriggio, e conferma i rilievi. Al momento il locale sottoposto a sequestro, da ieri, è quello della sede operativa della ditta dell’uomo che si trova nell’abitato di Anguillara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federica Torzullo, rilievi con drone su impianto rifiuti usato dal marito

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, i rilievi dei carabinieri

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sospetti sul marito

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Anguillara Sabazia – Scomparsa di Federica Torzullo, si alza in volo il drone dei Carabinieri (VIDEO) - Proseguono senza sosta le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni sparita da Anguillara Sabazia, in provincia di ... etrurianews.it