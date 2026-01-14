Fanatik – Il vice presidente Galatasaray è a Milano per convincere Calhanoglu

Il vice presidente del Galatasaray è a Milano con l’obiettivo di convincere Calhanoglu a rinnovare o trasferirsi. La lotta per il titolo della Super Lig vede protagonisti mentre il club turco cerca di mantenere la posizione di testa, affrontando la concorrenza del Fenerbahçe. In questo contesto, le trattative e le strategie di mercato assumono un ruolo chiave per entrambe le squadre in corsa per il primo posto.

La corsa al titolo della Super Lig è ormai diventata un affare a due. Galatasaray e Fenerbahçe si contendono il primato e, mentre i Canarini cercano di ridurre il gap in classifica, il Cimbom lavora per difendere la vetta senza farsi sorprendere. Sul fronte Fenerbahçe, il nuovo corso di Domenico Tedesco ha già prodotto un segnale forte con l’innesto di Mattéo Guendouzi dalla Lazio. Ma anche il Galatasaray non sta a guardare e continua a coltivare un sogno ambizioso: riportare in patria Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, nelle ultime ore sarebbe sceso direttamente in campo Abdullah Kavukcu, vicepresidente della Sportif A?, la società che gestisce il comparto sportivo del Galatasaray. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

