Falsi d’attore al museo Cascella | una visita che diventa esperienza teatrale
Il museo civico Basilio Cascella presenta “Falsi d’attore” domenica 18 gennaio, un’esperienza teatrale promossa da Tic – Teatro in corso e dalla fondazione Genti d’Abruzzo. Un’occasione per vivere un evento culturale che unisce arte e teatro, offrendo ai visitatori un momento di riflessione e condivisione. L’iniziativa si inserisce nel calendario di proposte culturali del museo, valorizzando il patrimonio e le espressioni artistiche locali.
Domenica 18 gennaio il museo civico Basilio Cascella ospita “Falsi d’attore”, un’esperienza teatrale ideata da Tic – Teatro in corso e dalla fondazione Genti d’Abruzzo. Un percorso tra le sale in cui il pubblico è invitato a osservare, commentare e lasciarsi coinvolgere, mentre gli attori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
