Kyma Mobilità | variazioni percorsi bus a Lama per la Calata dei Magi 2026

Kyma Mobilità comunica che, in occasione della “Calata dei Magi 2026”, la circolazione in Via Lama sarà temporaneamente interdetta tra Via Narcisi e Via Primule, in conformità con l’Ordinanza di Polizia Locale n° 13 del 05/01/2026. Si consiglia ai cittadini di prestare attenzione alle variazioni dei percorsi degli autobus e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Tarantini Time Quotidiano Kyma Mobilità informa la cittadinanza che, in ottemperanza all'Ordinanza di Polizia Locale n° 13 del 05012026 relativa allo svolgimento della manifestazione "Calata dei Magi 2026", la circolazione veicolare in Via Lama sarà interdetta nel tratto compreso tra Via Narcisi e Via Primule. Pertanto, nella giornata di martedì 6 gennaio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 23:00 (e comunque fino al termine delle esigenze), le linee urbane, suburbane e le corse Appia subiranno le seguenti deviazioni: Linea 16 (dir. LeporanoSaturo): da Via Lama svolta a sinistra percorrendo interamente Circonvallazione dei Fiori, per poi riprendere il percorso consueto.

