Euphoria 3 online il primo trailer | ecco la data di uscita della serie

È stato pubblicato il primo trailer di Euphoria 3, la nuova stagione della serie creata da Sam Levinson. Dopo quattro anni di attesa, HBO ha annunciato la data di uscita, offrendo ai fan un’anticipazione del ritorno di questa serie apprezzata per la sua narrazione e i temi trattati. La stagione sarà disponibile online a breve, segnando un momento importante per gli appassionati del genere.

Dopo quattro anni di assenza, torna Euphoria. HBO ha infatti rilasciato l’attesissimo primo trailer della terza stagione della serie cult creata da Sam Levinson e confermato la data di uscita online. Gli otto episodi, che in Italia usciranno in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, saranno disponibili a partire dal 13 aprile su Sky e in streaming su Now Tv e sulla nuova piattaforma HBO Max, che ha debuttato nel nostro Paese il 13 gennaio. Girata in 65 millimetri, prima produzione per il piccolo schermo a usare tale formato, riporterà sulla scena l’intero cast stellare: torneranno infatti Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney. 🔗 Leggi su Lettera43.it

