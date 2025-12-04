Euphoria HBO conferma la data d’uscita | ecco Zendaya nella prima immagine

L'ultimo episodio della serie con Zendaya protagonista era andato in onda nel febbraio 2022, ma finalmente ci siamo, i nuovi episodi debutteranno l'anno prossimo e ora c'è una data precisa A più di quattro anni di distanza dalla messa in onda del finale della seconda stagione, finalmente potremo vedere i nuovi episodi della terza stagione di Euphoria, che come confermato da HBO debutterà ufficialmente nell'aprile 2026. Fortunatamente, la serie presenterà un importante salto temporale all'inizio della terza stagione, e l'autore dello show Sam Levinson ha promesso che "questa sarà la nostra stagione migliore", rivelando quindi nuovi dettagli su dove si trovano i personaggi all'inizio dei nuovi episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Euphoria, HBO conferma la data d’uscita: ecco Zendaya nella prima immagine

