Resta il taglio dei fondi per la linea 10 della metro Napoli-Afragola | bocciato l'emendamento Pd in manovra 2026
Bocciato l'emendamento del Pd che ripristinava i fondi per la Linea 10, strategica in tutta l'area a Nord di Napoli. Sarracino (Pd): "Chissà cosa ne pensano i parlamentari della destra della Campania o i neoeletti consiglieri regionali". 🔗 Leggi su Fanpage.it
È ufficiale: tagliati i fondi per la linea 10 della metro Napoli-Afragola: bocciato l’emendamento Pd in manovra 2026 - Bocciato l'emendamento del Pd che ripristinava i fondi per la Linea 10, strategica in tutta l'area a Nord di Napoli ... fanpage.it
Trasporti, Napoli resta indietro: fondi tagliati dal governo per il Ponte sullo Stretto - Napoli, meno treni regionali, e il triste primato della Circum "peggiore linea d'Italia" ... napolitoday.it
