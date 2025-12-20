Resta il taglio dei fondi per la linea 10 della metro Napoli-Afragola | bocciato l'emendamento Pd in manovra 2026

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bocciato l'emendamento del Pd che ripristinava i fondi per la Linea 10, strategica in tutta l'area a Nord di Napoli. Sarracino (Pd): "Chissà cosa ne pensano i parlamentari della destra della Campania o i neoeletti consiglieri regionali". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

