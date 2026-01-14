Esplosione improvvisa in Italia boato spaventoso

Nella notte, un boato ha scosso il quartiere Tor Sapienza, alla periferia di Roma. L’esplosione, avvenuta intorno all’1, ha generato preoccupazione tra i residenti e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno valutando eventuali danni e misure di sicurezza.

Un’ esplosione ha scosso la notte nel quartiere Tor Sapienza, alla periferia est di Roma, intorno all’1.20 davanti a un condominio di via Tranquillo Cremona. L’episodio ha coinvolto una bomba carta, provocando un forte boato avvertito dai residenti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’onda d’urto ha causato danni materiali significativi. Il portone del palazzo è stato danneggiato, con la vetrata dell’ingresso frantumata, e alcune auto parcheggiate in strada hanno subito danni evidenti. L’ allarme ha fatto scattare l’intervento delle volanti della Polizia di Stato e degli agenti del commissariato Tuscolano, giunti rapidamente sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Esplosione improvvisa in Italia, boato spaventoso Leggi anche: Italia, boato spaventoso! Salta tutto in aria: cos’è successo Leggi anche: “Una bomba”. Terrore in Italia, l’esplosione improvvisa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Forte boato in Puglia: cosa ha provocato il bagliore che ha fatto tremare il Barese?; Boato e bagliore in Puglia: cosa è successo veramente? Le ipotesi, le testimonianze e le supposizioni esilaranti; Ottaviani, esplosione nella notte: fallisce l’assalto alle Poste; Un boato prima dell’alba, poi il silenzio: famiglia siciliana muore nel crollo della casa ad Albstadt. Esplosione a Tor Sapienza: boato nella notte danneggia palazzo e auto, indagini in corso - Esplosione a Tor Sapienza: la deflagrazione causa danni al portone di un condominio e danneggia diverse auto parcheggiate, polizia e vigili del fuoco sul posto per rilievi e sicurezza. notizie.it

Boato e forte bagliore in Puglia - È quanto hanno vissuto nel tardo pomeriggio di sabato 10 gennaio 2026 molti residenti della provincia di Bari, soprattutto tra Turi, ... r101.it

Esplosione improvvisa, crolla la palazzina: tragedia in Italia, corsa disperata in ospedale - Paura a Bisignano, in provincia di Cosenza, dove l’esplosione di una bombola ha provocato il crollo parziale di una palazzina. thesocialpost.it

Un’esplosione improvvisa ha interrotto il silenzio notturno nella frazione Piazza di Pandola, a Montoro, svegliando i residenti poco dopo le tre. Il boato sarebbe stato causato da un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, fatto esplodere dava facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.