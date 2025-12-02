– Un’ordinaria mattinata invernale nel quartiere Laghetto di Vicenza si è improvvisamente trasformata in un incubo. Mentre il sole stava appena sorgendo, un forte boato ha squarciato il silenzio, provocando un’ondata di panico tra i residenti e lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Bastano pochi istanti per cambiare il volto di una strada: ciò che era un normale centro estetico si è trovato improvvisamente ridotto a un cumulo di detriti, con muri sventrati e arredi sparsi ovunque. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, boato spaventoso! Salta tutto in aria: cos’è successo