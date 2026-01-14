Questa nuova edizione di *Esistenzialisti e mistici* ripropone i testi filosofici e di critica letteraria di Iris Murdoch, offrendo un’occasione per riscoprire un pensiero ancora poco conosciuto in Italia. Dopo vent’anni dalla prima pubblicazione, il valore delle sue riflessioni rimane intatto. La scelta di riproporre quest’opera nasce dalla volontà di rendere accessibili e aggiornati i contributi di Murdoch, riconoscendo l’importanza del suo pensiero nel panorama filosofico e letter

Perché riproporre di nuovo, a vent’anni dalla prima versione italiana e a dieci dall’ultima, una nuova edizione di , la raccolta (quasi) completa dei testi filosofici e di critica letteraria di Iris Murdoch? A parere di chi scrive, la risposta è semplice: perché Murdoch è stata poco letta in Italia – se non in determinati circoli, a partire da quelli della sua benemerita alfiera, Luisa Muraro –, e perché il tempo trascorso non ha tolto niente alla sua lezione, anzi. Perché gli scritti di Murdoch sono una grande difesa della filosofia e della letteratura in un tempo che pensa di poterne fare a meno; una pretesa più evidente oggi di quando lei scriveva, e che perciò rende i suoi scritti ancora più attuali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

