Oggi 3 novembre San Martino de Porres | dotato di doni mistici faceva miracoli incredibili per i poveri
San Martino de Porres era un medico e religioso dell’Ordine dei Predicatori. Si dedicò con abnegazione all’aiuto dei poveri peruviani. Oggi, 3 novembre, la Chiesa ricorda San Martino de Porres, frate dell’Ordine dei domenicani, che da medico aiutò i poveri del Perù con grande dedizione. La sua vita inizia a Lima, quando nasce, il 9. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi 3 novembre. https://meteo.ansa.it - facebook.com Vai su Facebook
Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 3 novembre 2025: WTA Finals e Lazio-Cagliari - Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta TV, dall’ATP al calcio con Serie A, Serie C e Premier League ... Da sport.virgilio.it
Sport in tv oggi (lunedì 3 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Tutto pronto per una nuova settimana di sport che si apre quest'oggi, lunedì 3 novembre, con una giornata abbastanza interessante anche sul fronte ... Segnala oasport.it
3 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 3 novembre è il 307° giorno dell’anno, alla fine mancano 58 giorni. Si legge su veronasera.it