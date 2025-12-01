Abbiamo 2 mutui sulle spalle Sofia e il marito a Affari Tuoi | fregano il dottore e vincono a sorpresa
Sorpresa e tensione ad Affari Tuoi nella puntata di lunedì 1 dicembre: protagonista è Sofia, concorrente dell’ Emilia Romagna che gestisce un centro estetico a Ferrara. In studio è arrivata con il marito Jacopo, sposato da pochi mesi, per provare a dare una svolta ai conti di casa. Dopo una gara tra alti e bassi e più di un brivido sul tabellone, la coppia è approdata a un finale da soldi sicuri, strappando al gioco un risultato che non si dimentica. Con i primi sei tiri, però, la strada si mette in salita: Sofia elimina dal tabellone 20mila euro, 50mila euro, 200mila euro, oltre ai simbolici 0 euro, 5 euro e 100 euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
FOCUS - Abbiamo intervistato, nelle nostre pagine, il vicedirettore generale di Credito Padano, Andrea Nasi, riguardo il tema dell'aumento delle domande di mutui immobiliari. #Focus #mutuo #Cremona #MondoPadano - facebook.com Vai su Facebook
Sofia e il marito ad Affari Tuoi: “Abbiamo due mutui sulle spalle”, fregano il dottore e vincono un ricco assegno - Sofia ad Affari Tuoi stasera ha fregato il dottore: dopo una partita sfortunata, è riuscita a risollevarsi dal disastro grazie al secondo cambio ... Lo riporta fanpage.it