È morto Luciano Manzalini la metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri | l’ictus un anno fa

Luciano Manzalini, noto come metà dei Gemelli Ruggeri, è deceduto all’età di 74 anni. Comico e artista, aveva contribuito con il suo talento a caratterizzare un’epoca dello spettacolo italiano. La sua scomparsa, avvenuta dopo aver affrontato un ictus un anno fa, rappresenta la perdita di una figura importante nel panorama della comicità nazionale.

È morto Luciano Manzalini, celebre comico e metà storica dei Gemelli Ruggeri, aveva appena compiuto 74 anni. Il decesso è avvenuto ieri pomeriggio nella clinica Villa Paola ed è stato causato da una malattia che da tempo lo aveva debilitato. "Quasi un anno fa aveva avuto un ictus, purtroppo, ed era ricoverato", ha dichiarato Eraldo Turra, suo storico compagno artistico. "Addio amico mio", il suo ultimo saluto commosso. Il duo dei Gemelli Ruggeri ha segnato la comicità italiana con il loro umorismo surreale, attraversando gli anni Ottanta e arrivando fino ai Duemila nella televisione commerciale.

