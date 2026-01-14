Morto Luciano Manzalini storico volto dei Gemelli Ruggeri

È scomparso Luciano Manzalini, noto come uno dei membri storici dei Gemelli Ruggeri. La sua figura ha contribuito a definire un’epoca della comicità italiana, lasciando un’impronta significativa nel panorama dello spettacolo. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sul patrimonio culturale e artistico che ha saputo condividere nel corso degli anni.

Si è spento Luciano Manzalini, metà dello storico duo comico dei Gemelli Ruggeri, protagonista di una stagione irripetibile della comicità italiana. Aveva 74 anni e se n'è andatp nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, presso la clinica Villa Paola, dove era ricoverato da tempo a causa di una malattia che lo aveva profondamente debilitato. A confermare la notizia è stato Eraldo Turra, compagno di scena e di vita artistica: " Quasi un anno fa aveva avuto un ictus ed era ricoverato. Addio amico mio ", ha scritto, affidando ai social un saluto semplice e doloroso. La malattia e l’ictus. Le condizioni di salute di Manzalini erano peggiorate progressivamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Luciano Manzalini, storico volto dei Gemelli Ruggeri Leggi anche: Luciano Manzalini, morto a 76 anni il 'secco' dei Gemelli Ruggeri Leggi anche: Chi era Luciano Manzalini, lo “smilzo” dei Gemelli Ruggeri morto a 74 anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il cabaret piange il secco dello storico duo comico; Morto Luciano Manzalini, lo smilzo dei Gemelli Ruggeri. Eraldo Turra: “Addio amico mio”; È morto Luciano Manzalini dei Gemelli Ruggeri, il saluto di Eraldo Turra: «Addio amico mio»; È morto Luciano Manzalini, la metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri: la malattia e l'ictus un anno fa. È morto Luciano Manzalini, la metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri: la malattia e l’ictus un anno fa - La causa del decesso avvenuto ieri pomeriggio nella clinica Villa Paola è una malattia che da tempo ... fanpage.it

