E' morta Valeria Fedeli ex ministra dell' Istruzione nel governo Gentiloni

È deceduta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni e figura importante nel sindacalismo italiano. Aveva 76 anni e aveva dedicato la sua vita alla difesa dei diritti dei lavoratori e all’impegno nel settore dell’istruzione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama politico e sindacale italiano.

E' morta Valeria Fedeli. Sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni, aveva 76 anni. Prima della sua nomina al governo aveva ricoperto anche la carica di vicepresidente del Senato. "La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora. Ha sempre vissuto con convinzione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo. Alla sua famiglia.

