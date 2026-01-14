È morta l' ex ministra dell' Istruzione Valeria Fedeli Aveva 76 anni
È venuta a mancare Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e figura politica di rilievo. A 76 anni, lascia un percorso segnato dall’impegno sindacale e istituzionale, tra cui il ruolo di vicepresidente del Senato e la responsabilità dell’Istruzione nel governo Gentiloni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama politico e sociale italiano.
AGI - E' morta, a 76 anni, l'ex parlamentare e ministra Pd Valeria Fedeli. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013. "La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora", scrive Giorgia Meloni su X. "Ha sempre vissuto con convinzione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo. Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene - conclude la presidente del Consiglio - vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di dolore". "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli. 🔗 Leggi su Agi.it
