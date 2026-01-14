È mio padre non riusciamo a trovarlo dopo l’incidente Shock per il volto di Canale 5 | l’appello

In seguito a un incidente, Helena Prestes, nota al pubblico italiano per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, si trova in difficoltà nel rintracciare suo padre. La famiglia e i conoscenti sono in attesa di aggiornamenti, mentre l’intera comunità si stringe intorno a lei in questo momento di incertezza. Qui riportiamo le ultime notizie e gli eventuali appelli per trovare il familiare scomparso.

Ore di angoscia per Helena Prestes, volto di Canale 5 e nota al grande pubblico italiano per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la modella ha scelto di rivolgersi ai social con un appello urgente ai suoi follower: il padre è rimasto coinvolto in un incidente lontano dall’Italia e da allora la famiglia ha perso ogni traccia. Un messaggio breve ma potentissimo, che racconta la paura di una figlia e la speranza che la rete possa trasformarsi in uno strumento concreto per ritrovarlo. Un incidente in Brasile e nessuna notizia del padre. La vicenda si è verificata in Brasile, ma in poche ore ha oltrepassato i confini grazie ai social, trasformandosi in una vera e propria corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

