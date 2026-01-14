È mio padre non riusciamo a trovarlo dopo l’incidente Shock per il volto di Canale 5 | l’appello

In seguito a un incidente, Helena Prestes, nota al pubblico italiano per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, si trova in difficoltà nel rintracciare suo padre. La famiglia e i conoscenti sono in attesa di aggiornamenti, mentre l’intera comunità si stringe intorno a lei in questo momento di incertezza. Qui riportiamo le ultime notizie e gli eventuali appelli per trovare il familiare scomparso.

Ore di angoscia per Helena Prestes, volto di Canale 5 e nota al grande pubblico italiano per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la modella ha scelto di rivolgersi ai social con un appello urgente ai suoi follower: il padre è rimasto coinvolto in un incidente lontano dall’Italia e da allora la famiglia ha perso ogni traccia. Un messaggio breve ma potentissimo, che racconta la paura di una figlia e la speranza che la rete possa trasformarsi in uno strumento concreto per ritrovarlo. Un incidente in Brasile e nessuna notizia del padre. La vicenda si è verificata in Brasile, ma in poche ore ha oltrepassato i confini grazie ai social, trasformandosi in una vera e propria corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Helena Prestes ha lanciato un appello urgente ai fan dopo aver saputo che suo padre ha avuto un incidente. "Se qualcuno sa dove si trova mio padre, vi chiedo di contattarmi" facebook