Annullato ergastolo al boss De Micco per duplice omicidio Castaldi-Minichini del 2013

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo per Salvatore De Micco e Gennaro Volpicelli, coinvolti nel duplice omicidio di Gennaro Castaldi e Antonio Minichini nel 2013. Questo episodio ha rappresentato un momento cruciale nella faida tra i clan coinvolti. La decisione apre nuovi capitoli nel procedimento giudiziario e nel quadro delle indagini sulla vicenda.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ergastolo per Salvatore De Micco e Gennaro Volpicelli, a processo per l'omicidio di Gennaro Castaldi e Antonio Minichini, quello che fece scoppiare la faida col clan D'Amico. Camorra, colpo di scena in Cassazione: annullato l'ergastolo al boss Salvatore De Micco - La Corte di Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo di Salvatore De Micco per il duplice omicidio di Napoli del 2013. Annullato con rinvio l'ergastolo a Raffaele Teatro, genero del boss Raffaele Amato: era accusato di avere partecipato all'omicidio di Francesco Feldi, ucciso nel 2011 a Napoli. Napoli – Ventun anni dopo l'agguato che cambiò per sempre gli equilibri criminali a Pianura, il caso dell'omicidio di Carmine Pesce torna al punto di partenza. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato – per la seconda volta – le condanne.

