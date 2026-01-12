Annullato ergastolo al boss De Micco per duplice omicidio Castaldi-Minichini del 2013

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo per Salvatore De Micco e Gennaro Volpicelli, coinvolti nel duplice omicidio di Gennaro Castaldi e Antonio Minichini nel 2013. Questo episodio ha rappresentato un momento cruciale nella faida tra i clan coinvolti. La decisione apre nuovi capitoli nel procedimento giudiziario e nel quadro delle indagini sulla vicenda.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ergastolo per Salvatore De Micco e Gennaro Volpicelli, a processo per l'omicidio di Gennaro Castaldi e Antonio Minichini, quello che fece scoppiare la faida col clan D'Amico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

