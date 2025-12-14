Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi | orari partite 14 dicembre canali streaming

Scopri gli orari, i canali e le modalità di streaming per seguire in TV e online le partite della Superlega di volley di oggi, 14 dicembre. Un appuntamento imperdibile che conclude l’andata del campionato, offrendo un evento ricco di emozioni e importanti sfide.

L'ultima giornata di andata di Superlega concentra in una sola domenica un carico di significati che va ben oltre il singolo turno di campionato. Al termine delle gare del 14 dicembre, infatti, si delineerà in modo definitivo il quadro delle prime otto classificate, quelle che staccheranno il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, primo grande obiettivo stagionale. Un turno che arriva dopo una settimana intensa, segnata anche dall'anticipo già disputato tra Sir Susa Vim Perugia e Cuneo, giocato in anticipo per consentire agli umbri di preparare il Mondiale per Club: il netto 3-0 della capolista ha ulteriormente consolidato la leadership di Perugia, oggi prima con 29 punti e un margine che le permette di guardare con relativa serenità al prosieguo della stagione.

Punto incredibile dell’Italia: difesa mostruosa degli Azzurri, poi Michieletto chiude il punto

