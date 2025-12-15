La pasta non fa ingrassare e aiuta anche a dormire | perché mangiarla anche a cena fa bene a corpo e umore

La pasta, spesso fraintesa come causa di aumento di peso, ha invece numerosi benefici per la salute e il benessere. Ricca di carboidrati complessi, può favorire il sonno e migliorare l’umore, se consumata con moderazione e in modo equilibrato. Questo articolo sfata i miti più diffusi, evidenziando perché mangiarla anche a cena può essere una scelta positiva per il corpo e la mente.

Sfatato uno dei falsi miti più diffusi sull’alimento simbolo della dieta mediterranea. È uno degli alimenti più amati al mondo e, soprattutto in Italia, è un pilastro quotidiano dell’alimentazione. Con 23 chili consumati pro capite ogni anno e una presenza in tavola circa cinque volte a settimana, la pasta resta però vittima di luoghi comuni e disinformazione, primo fra tutti quello che la vorrebbe bandita a cena. Un mito smentito con decisione dagli esperti. La pasta, infatti, non solo non fa male, ma è una “componente preziosa di diete sane e sostenibili”, come affermato nel documento di consenso internazionale Healthy Pasta Meal, sottoscritto da nutrizionisti e scienziati di tutto il mondo. Notizieaudaci.it

