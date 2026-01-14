Dopo tante interviste perdi la testa Ethan Hawke si pente di aver ' esagerato' sul nuovo film

Ethan Hawke, protagonista di Boyhood, ha recentemente rilasciato dichiarazioni eccessivamente entusiastiche sul suo nuovo film diretto da Richard Linklater. Di fronte alle reazioni, l’attore ha ammesso di aver esagerato, sottolineando la necessità di mantenere un tono più sobrio e realistico nel parlare delle proprie opere. Questa presa di coscienza evidenzia l’importanza di un approccio equilibrato nel comunicare sui progetti cinematografici.

Dichiarazioni troppo altisonanti sul suo nuovo film diretto da Richard Linklater avrebbero spinto la star di Boyhood a fare marcia indietro. Dopo aver definito la sua prossima fatica, che lo vedrà tornare a collaborare con Richard Linklater, "uno dei più grandi film mai realizzati", Ethan Hawke si sarebbe pentito di aver esagerato, dando al colpa alle troppe interviste. In un'intervista con Today, l'attore ha parlato del nuovo progetto con Linklater in lavorazione, ancora privo di titolo, che segnerà la decima collaborazione tra i due artisti. "Tutto ci ha preparato per quello che verrà", ha detto Hawke.

