Ethan Hawke ha un rimpianto | Aver dato a mia figlia Maya un' infanzia difficile e problematica

Ethan Hawke rivela di aver avuto un rimpianto riguardo l'infanzia di sua figlia Maya, oggi famosa attrice di Stranger Things. In un’intervista, l’attore ha condiviso come alcune scelte abbiano reso difficile il percorso di crescita della figlia, sottolineando il desiderio di aver agito diversamente.

Oggi Maya Hawke è un attrice affermata e star di Stranger Things, ma le cose non sono sempre state semplici. Vanityfair.it Ethan Hawke ha un rimpianto: «Aver dato a mia figlia Maya un'infanzia difficile e problematica» - «Ci sono state molte cose della sua infanzia che sono state davvero, davvero difficili e complicate, e cose di cui mi pento per lei» ha detto Ethan Hawke a Sydney Sweeney, durante la loro conversazion ... vanityfair.it

