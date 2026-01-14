Domenica torna la StraStezzano marcia a fin di bene
Domenica a Stezzano si svolgerà la 12ª edizione della StraStezzano, una marcia non competitiva organizzata dall’Atletica Stezzano con il patrocinio del Comune e del Centro Sportivo Italiano. L’evento prevede quattro diversi percorsi e coinvolge diverse associazioni locali. Un’occasione per promuovere la salute e il benessere attraverso una camminata aperta a tutti, in un contesto di collaborazione e valore comunitario.
QUATTRO PERCORSI. Domenica Stezzano ospiterà la 12ª edizione della StraStezzano, manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’Atletica Stezzano con il patrocinio del Comune, del Centro Sportivo Italiano e con il contributo delle associazioni attive sul territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
