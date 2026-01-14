Domenica torna la StraStezzano marcia a fin di bene

Da ecodibergamo.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica a Stezzano si svolgerà la 12ª edizione della StraStezzano, una marcia non competitiva organizzata dall’Atletica Stezzano con il patrocinio del Comune e del Centro Sportivo Italiano. L’evento prevede quattro diversi percorsi e coinvolge diverse associazioni locali. Un’occasione per promuovere la salute e il benessere attraverso una camminata aperta a tutti, in un contesto di collaborazione e valore comunitario.

QUATTRO PERCORSI. Domenica Stezzano ospiterà la 12ª edizione della StraStezzano, manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’Atletica Stezzano con il patrocinio del Comune, del Centro Sportivo Italiano e con il contributo delle associazioni attive sul territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

domenica torna la strastezzano marcia a fin di bene

© Ecodibergamo.it - Domenica torna la StraStezzano, marcia a fin di bene

Leggi anche: ‘Light of day rock benefit’, quando la musica è a fin di bene

Leggi anche: Un pinnacolo a fin di bene: il ricavato per un Dae

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

domenica torna strastezzano marciaDomenica torna la StraStezzano, marcia a fin di bene - Domenica Stezzano ospiterà la 12ª edizione della StraStezzano, manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’Atletica Stezzano con il patrocinio del Comune, del Centro ... ecodibergamo.it

domenica torna strastezzano marciaNotizie di Vladimir Maffeo - Domenica Stezzano ospiterà la 12ª edizione della StraStezzano, manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’Atletica Stezzano con il patrocinio del Comune, del Centro ... ecodibergamo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.