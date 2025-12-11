‘Light of day rock benefit’ quando la musica è a fin di bene

Il ‘Light of Day Rock Benefit’ torna alla sua 16ª edizione, un evento musicale che unisce musica e solidarietà. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie neurodegenerative, offrendo un'occasione per unire passione musicale e impegno sociale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera contribuire a una causa importante attraverso l’arte e la musica dal vivo.

Ritorna, per la sua 16 ° edizione, il ‘ Light of day rock benefit ’, spettacolo musicale con la finalità di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie neurodegenerative. Lo show, che si svolgerà al teatro Goldoni di Bagnacavallo, si articolerà in una sola serata e non in due come inizialmente annunciato dagli organizzatori. La prima notizia dunque non è positiva: la serata prevista per domani al Goldoni di Bagnacavallo, con ospite il cantautore, compositore e polistrumentista Motta, è annullata per motivi organizzativi e che i biglietti acquistati verranno rimborsati nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

