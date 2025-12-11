‘Light of day rock benefit’ quando la musica è a fin di bene

Il ‘Light of Day Rock Benefit’ torna alla sua 16ª edizione, un evento musicale che unisce musica e solidarietà. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie neurodegenerative, offrendo un'occasione per unire passione musicale e impegno sociale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera contribuire a una causa importante attraverso l’arte e la musica dal vivo.

Ritorna, per la sua 16 ° edizione, il ‘ Light of day rock benefit ’, spettacolo musicale con la finalità di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie neurodegenerative. Lo show, che si svolgerà al teatro Goldoni di Bagnacavallo, si articolerà in una sola serata e non in due come inizialmente annunciato dagli organizzatori. La prima notizia dunque non è positiva: la serata prevista per domani al Goldoni di Bagnacavallo, con ospite il cantautore, compositore e polistrumentista Motta, è annullata per motivi organizzativi e che i biglietti acquistati verranno rimborsati nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Light of day rock benefit’, quando la musica è a fin di bene

‘Light of day rock benefit’, quando la musica è a fin di bene - Ritorna, per la sua 16 ° edizione, il ‘ Light of day rock benefit ’, spettacolo musicale con la finalità di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie neurodegenerative. Da ilrestodelcarlino.it

Bagnacavallo: light of Day al Goldoni, due serate a sostegno della ricerca con Motta e Bandabardò - Anche quest’anno lo show, che si svolgerà al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, si articolerà in due serate. Si legge su ravenna24ore.it

La musica torna protagonista a Bagnacavallo per una causa importante: arriva la sedicesima edizione del “Light of Day Rock Benefit”, lo spettacolo benefico dedicato alla ricerca sulle malattie neurodegenerative, che quest’anno animerà ancora una volta il Te - facebook.com Vai su Facebook